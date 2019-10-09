Вопрос миграции населения для Армении – один из самых актуальных, если не самый важный для сохранения государственности этой многострадальной страны. Армяне поголовно покидают родину. Да, мечты рушатся на глазах, как мыльный пузырь в руках полного надежд и грез ребенка. В самом Ереване до сих пор это объясняли правдоподобным мотивом - желанием людей улучшить свою жизнь. Многострадальный народ на сей раз стал жертвой своих правителей, лишивших людей жалкого куска хлеба. Голод в военных условиях при чудовищно бандитском режиме кочарянов-саркисянов вынуждал вчерашних завоевателей искать себе уютное место под западным солнцем. Вот так, весьма банально объясняли причину невиданных доселе масштабов миграции армян. Так объясняли эту причину и в Баку.

Но это, наверное, была только видимая часть беды, выпавшей на долю многострадального армянского народа. И страдания эти, оказывается, им доставляют не «проклятые» турки или азербайджанцы, как утверждают со всех трибун армянские политики, а свои же. Причем поведал об этом не кто иной, как сам премьер-министр Армении Никол Пашинян, призвавший с высокой трибуны бороться с этой проблемой не политиков или экономистов, а следователей.

В ходе недавней встречи с сотрудниками Следственного комитета страны Пашинян прямо заявил: «Люди не чувствуют себя защищенными не только физически, но и с точки зрения права и достоинства». По словам премьер-министра, есть серьезные исследования на тему миграции из Армении. Он сказал, что анализ ситуации показывает, что зачастую люди уезжали и продолжают уезжать не из-за социальных проблем, а по причине отсутствия атмосферы справедливости в стране.

Да, признание премьера иначе как ошеломляющим не назовешь. Оказывается, армян просто убивают, избивают, насилуют, унижают в собственной же стране, хотя кто это может делать, думается, разъяснять не надо. Это доказывают «серьезные исследования на тему миграции из Армении», которые, возможно, проведены по прямому указанию самого Пашиняна. А результаты исследований оказались настолько тревожными, что заставили его обратиться к спеслужбам. «И я думаю, что миссия Следственного комитета Армении и правоохранительных органов в целом - утвердить и сохранить в мышлении людей чувство справедливости», - сказал Пашинян. И констатировал, что Следственный комитет сегодня расследует порядка 95% всех уголовных дел в Армении. В этой связи в правительстве обсуждается вопрос, как сделать работу следователей более эффективной.

Восстановление справедливости – первая задача, которую обещал решить Пашинян. Обещал своему народу, который, подавшись на популистские заявления лидера армянского Майдана, и привел его к власти. Но этот лидер почему-то не может или не желает понять, что и голод, и несправедливость, и миграция – это плоды деятельности исключительно властей Армении, армянских политиков. А за очевидными примерами далеко ходить не надо.

Разве не «дальнозоркие» политики призывали рядовых армян обживать широкие просторы в России, «переустраивать» Абхазию, искать себе теплые места на Западе? Ведь сами они как раз и способствовали этому процессу, используя для этого широкие возможности многочисленной армянской диаспоры. Но армян в мире не так много, чтобы заселить ими весь земной шар. А несправедливость, с которой Пашинян просит бороться следователей, может оказаться очередным инструментом этих горе-политиков, которые просто хотят избавиться от очередной партии своих сородичей. Голодный и униженный народ может и против них пойти.

Правда, у Еревана есть опыт расстрела мирных жителей, но кровь станет крахом нового правительства. В этот раз диаспора не простит капризного и избалованного народной любовью лидера властных элит. Поэтому надо как можно больше недовольной массы выпроводить из страны, чтобы самим легче дышалось. А следователи – это так, для отвода глаз. Не могут же они в условиях Армении призывать к порядку своих начальников и политических руководителей?!