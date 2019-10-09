Турция успешно применяет свое оружие в Сирии Видео
Турция эффективно использует оружие отечественного производства в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии, сообщает «Анадолу».
Оружие и оборонные системы турецкого производства отвечают самым строгим международным стандартам и доказали свою эффективность в ходе операций сил безопасности как в самой Турции, так и за рубежом.
Как сообщает агентство, Турции в последние годы удалось значительно увеличить долю отечественных технологий в военно-промышленной сфере.
Использование оружия турецкого производства стало залогом успеха антитеррористических операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», которые ВС Турции провели в Сирии в 2016 и 2018 годах.
В ходе начавшейся накануне операции «Источник мира» Турция эффективно использует отечественный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) KORAL.
РЭБ KORAL представляет собой наземную мобильную станцию радиоэлектронного подавления. Комплекс сыграл важнейшую роль в самом начале операции «Источник мира».
Посредством KORAL ВС Турции смогли создать помехи в работе системы связи террористов. Комплекс разработан и производится турецкой компанией Aselsan.
Задача KORAL - противодействие радиоэлектронным системам противника путем генерации помех большой мощности.
Комплекс подавляет локаторы и другие бортовые радиоэлектронные системы самолетов, вертолетов и ракет.
Новый комплекс способен закрыть «зонтиком» помех от радиолокационного обнаружения объекты на расстоянии до 200 километров.
Кроме того, в первый день операции ВС Турции эффективно использовали реактивную систему залпового огня T-122, разработанную компанией ROKETSAN.
Система эффективно поразила укрытия и огневые точки террористов в районах Расулайн и Талль-Абьяд в Сирии.