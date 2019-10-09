Турция эффективно использует оружие отечественного производства в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии, сообщает «Анадолу».

Оружие и оборонные системы турецкого производства отвечают самым строгим международным стандартам и доказали свою эффективность в ходе операций сил безопасности как в самой Турции, так и за рубежом.

Как сообщает агентство, Турции в последние годы удалось значительно увеличить долю отечественных технологий в военно-промышленной сфере.