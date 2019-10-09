Среди жилищ, которым отдают предпочтения богатые люди, виллы занимают особое место. В последнее время состоятельные граждане предпочитают селиться не в отдельно построенных особняках, а в небольших городках, состоящих из вилл. Эта широко распространенная во всем мире тенденция превратилась в тренд и в Азербайджане.

Именно по этой причине в последнее время в Азербайджане было заложено несколько городков, состоящих из люксовых вилл. Так в чем же причина того, что элитные слои обществ предпочитают покупать дом в комплексе, состоящим из вилл, а не частную виллу?

Эмин Аббасов, директор Департамента маркетинга и продаж группы компаний AS – застройщика комплекса «Villa Siena», отличающегося своим дизайном и особой концепцией, привнес ясность в этот вопрос:

"При покупке виллы элита обращает особое внимание на несколько моментов: расположение, окружающая среда, соседи, дизайн и качество, расстояние до центра города, размеры дома, количество комнат, размеры комнат и их расположение, инфраструктура. На эти нюансы обычно обращают внимание все покупатели недвижимости, независимо от социального статуса и финансового состояния. А для люксового и премиум сегмента эти моменты имеют особое значение. Виллы, предназначенные для этой категории, должны располагаться подальше от городского шума, но достаточно близко к основным магистралям, ведущим в город, причем в экологически чистом районе. Близость к зонам отдыха. пляжам также является дополнительным плюсом.

Качество самой постройки, эксклюзивность дизайна экстерьера и интерьера также должны быть на достойном уровне. Эти нюансы могут быть обеспечены и на частной вилле. Преимуществом городков, состоящих только из вилл, в том, что цены вилл, входящих в комплекс, как правило, сопоставимы, и поэтому соседями являются люди примерно такого же уровня материального дохода. Богатые люди всегда стараются быть в окружении одного с ними уровня людей.

В городке «Villa Siena», расположенном в Бузовнах, мы обращаемся к состоятельным слоям населения и предлагаем всего 28 прекрасных вилл, построенных в итальянско-тосканском стиле. Хотя все виллы и расположены на едином участке, у каждой из них предусмотрена отдельная территория, на которой можно устроить бассейн, летнюю кухню, зону мангала и другие зоны отдыха. Жители комплекса смогут воспользоваться услугами созданных здесь для их удобства различных объектов общепита. На территории комплекса также предусмотрены зоны отдыха для работников и водителей жильцов. Территория комплекса обеспечена круглосуточной профессиональной охраной".