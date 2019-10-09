Переговоры Алиева и Бердымухамедова в Ашхабаде фото
10 октября в Ашхабаде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.
10 октября в Ашхабаде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.
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