Переговоры Алиева и Бердымухамедова в Ашхабаде фото

10 октября в Ашхабаде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

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