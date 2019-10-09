Виктория Магда, специально для haqqin.az 18:25

Завтра, 11 октября, в Ашхабаде состоится заседание Совета глав государств СНГ. В повестку дня саммита входят вопросы, касающиеся развития взаимодействия в интеграционном объединении, включая сферу стратегического экономического сотрудничества. По итогам саммита ожидается подписание обращения к гражданам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Главы стран Содружества также проведут и двусторонние переговоры.

Не случайно саммит глав государств СНГ называют «Клубом президентов». Где еще можно будет наблюдать всех президентов Содружества за одним столом. И утверждения о том, что СНГ умирает, впрочем, его хоронят с момента его образования, напротив, говорят о его долговечности. Все кто хотел от него отколоться, откололись. Остались партнеры, которые готовы решать вопросы долгосрочного сотрудничества. Например, уже известно, о готовящейся встрече президента Александра Лукашенко с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. «Будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития и углубления отношений между двумя странами. Не секрет, что существуют определенные спорные моменты в наших отношениях. Но я убежден, что во время встречи и дальнейших контактов нам удастся найти развязки тех спорных нюансов, которые, к сожалению, существуют», – заявил в Ашхабаде журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Накануне визита в Ашхабад Лукашенко заявил о намерении нормализовать отношения с Туркменистаном. Он поручил новому послу Белоруссии в Туркменистане Вячеславу Бескостому разобраться в причинах недовольства туркменской стороны и почему простаивает построенный в этой стране Минском Гарлыкский калийный комбинат. Напомним, в марте 2017 года белорусская сторона, со срывом изначально заявленных сроков, сдала в эксплуатацию этот комбинат. На строительство объекта стоимостью 1,1 млрд долларов ушло 8 лет. Однако предприятие так и не заработало. Туркменская сторона предъявила претензии к качеству белорусских услуг и техники. В ответ компания-застройщик – белорусское госпредприятие ОАО «Белгорхимпром» потребовало взыскать с Ашхабада более 150 млн долларов в рамках разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Лукашенко намерен смягчить уровень критичности в отношениях между Белоруссией и Туркменистаном. Обе стороны заинтересованы в достойном разрешении конфликта. Президент Белоруссии накануне визита в Австрию постарается снять и подвисшие вопросы в российско-белорусских отношениях. 8 декабря исполнится 20 лет Союзному договору России и Белоруссии, и к этому времени сторонам предстоит решить, будет ли подписана программа, которая определит стратегию дальнейших действий. Лукашенко наверняка затронет вопрос компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией. Одним из альтернативных поставщиков нефти в Белоруссию станет Казахстан. Не исключено, что на встрече с Касым-Жомартом Токаевым будут рассмотрены предстоящий визит Александра Лукашенко в Нур-Султан и подписание соглашения. Казахстан будет экспортировать в Белоруссию 3,5 млн тонн сырой нефти в год. Однако эксперты считают, что при переориентации на другую нефть для Белоруссии появляются риски: возрастет стоимость поставок, что впоследствии отразится на ценах на топливо на внутреннем рынке. Вроде бы все детали обговорены, но опасения, что Белоруссия будет заниматься реэкспортом казахстанской нефти, у Нур-Султана остаются.

Не исключено, что с Гурбангулы Бердымухамедовым захочет пообщаться и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Ашхабад вот уже более года не пропускает через свою границу груженые фуры, направляющиеся в Таджикистан. В Туркменистане «обиделись» на Таджикистан. Дело в том, что Ашхабад возлагал большие надежды на реализацию проекта железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан. Туркменская сторона свою часть дороги построила, а таджикская свою часть и не начинала, поскольку наладились отношения с Узбекистаном. «Надо понимать, что в связи с изменившимися обстоятельствами Таджикистану нет необходимости вкладывать крайне дефицитные средства в строительство обходной железной дороги в Афганистан. А с учетом ситуации в Афганистане вряд ли найдутся инвесторы, которые поддержат этот проект. Поэтому сторонам придется договариваться. И варианта здесь два: либо законсервировать туркменский участок железной дороги, либо переформатировать этот проект в туркмено-афганскую дорогу.