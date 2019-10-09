Встреча Алиева и Додона в Ашхабаде Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в Ашхабаде встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

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