Встреча Алиева и Додона в Ашхабаде Фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в Ашхабаде встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в Ашхабаде встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.
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