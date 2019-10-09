Путин рассказал, как ему сломали нос

Президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал, как в детстве ему сломали нос на занятиях по боксу.

Как сообщает РИА «Новости», Путин поговорил с боксерами, которые подарили ему бриллиантовую перчатку и пригласили на тренировку. В ответ Путин вспомнил, что бокс был первым видом спорта, на который он пошел. «Мне сломали нос. И это все прекратилось достаточно быстро», — рассказал президент.

По его словам, к врачу с этим переломом он не пошел, нос вправляли и перелом очень долго не срастался. В итоге маленький Путин решил уйти из бокса в другой вид единоборств.

Напомним, Путин с 10 лет занимается самбо и дзюдо, у его «черный пояс».