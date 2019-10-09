В совещании принимали участие министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и должностные лица ведомства, глава ИВ Исмаиллинского района Мирдамет Садыгов, глава ИВ Шемахинского района Таир Мамедов, глава ИВ Агсуинского района Вахид Тагиев и начальник отдела Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева Джамиль Алиев. В совещании также участвовали руководители строительных компаний.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям прошло совещание, посвященное устранению последствий землетрясения, произошедшего в феврале этого года в Шемахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Выступивший на мероприятии министр Кямаледдин Гейдаров отметил, что приезд президента Ильхама Алиева в зону землетрясения, встреча с пострадавшими людьми и данные им поручения по оперативному устранению последствий является очередным подтверждением той высокой государственной заботы, которая оказывается гражданам, попавшим в тяжелую ситуацию.

Как сказал министр, в этом плане нужно особо подчеркнуть значение распоряжений президента по ремонту пострадавших домов и строительству новых зданий, а также восстановлению инфраструктуры. Работы по устранению последствий землетрясения с первых дней были под прямым контролем президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

К.Гейдаров также отметил, что за прошедшее время комиссии МЧС обследовали более 10600 частных домов. В результате этого было установлено, что 663 частных дома находятся в аварийном состоянии, 1988 нуждаются в восстановлении, а 4826 необходим ремонт.

Соответствующие структуры МЧС по результатам этого обследования за короткий срок подготовили проектно-сметную документацию, и работы по устранению последствий стихийного бедствия начались.

Министр Кямаледдин Гейдаров заявил, что к обследованию поврежденных домов и подготовке проектно-сметной документации были привлечены порядка 200 специалистов министерства, строительные работы проводила 211 компания. В этой деятельности были заняты около 3000 инженеров и рабочих, 70% из которых – местные жители.

Было отмечено, что к 30 сентября 2019 года было завершено строительство 327 частных домов, которые были сданы в эксплуатацию. В настоящее время продолжается строительство еще 206 частных домов, которое планируется завершить в ноябре этого года.

По словам министра, часть аварийных и нуждающихся в восстановлении домов была расположена на оползневых территориях, где строительство новых зданий было сочтено нецелесообразным.

По этой причине было принято решение о строительстве на территории города Шемаха 3-4-5-этажных многоквартирных зданий. В настоящее время завершается возведение всех трех зданий. Для переселения людей, проживавших в оползневой зоне в Агсуинском районе, на территории села Хатман создается новый поселок из 24 домов. Строительные работы в Исмаиллинском районе также продолжаются в соответствии с запланированным графиком.

К.Гейдаров добавил, что в регионе завершены восстановительные работы в 1203 частных домах, еще в 423 жилищах работы продолжаются. Завершается подготовка документации оставшихся домов, нуждающихся в восстановлении, и в ближайшие дни там тоже начнутся работы.

Кямаледдин Гейдаров особо подчеркнул, что, в соответствии с поручением первого вице-президента Мехрибан Алиевой, Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева провело большую работу в пострадавшем регионе. В первые же дни сотрудники и волонтеры этого объединения оказывали медицинскую, психологическую помощь пострадавшим, а также привозили продукты. Общественное объединение «Региональное развитие» построило 79 новых частных домов для пострадавших от землетрясения и основательно отремонтировало еще 15 домов.

«И сегодня мы работаем в регионе в координации с Фондом Гейдара Алиева и чувствуем большую поддержку Фонда», - сказал министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что работы по обследованию, ремонту и восстановлению домов в зоне землетрясения сталкиваются с определенными проблемами. Так, несмотря на то, что с момента землетрясения прошло 8 месяцев, в МЧС продолжают поступать обращения граждан в связи с просьбой обследовать их дома. Специальные группы МЧС, которые занимались осмотром домов, действовали в зоне землетрясения 6 месяцев. По словам министра, исследования показывают, что, за исключением обращений в первые месяцы после землетрясения, абсолютное большинство поступивших позже жалоб оказались безосновательными.

При осмотре этих домов было установлено, что в них нет повреждений, вызванных землетрясением, и большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии. Обращения в основном связаны с физически устаревшими домами, вспомогательными постройками, летними домиками. Несмотря на это, некоторые люди продолжают обращаться за повторным обследованием домов. Так, к примеру, из 6000 обращений граждан, поступивших до 25 сентября 2019 года, 2511 – повторные обращения.

«Работа комиссий по предварительному осмотру зданий уже остановлена. После этого вся деятельность будет проводиться лишь по уже составленным актам и сформированным спискам, а новые обращения по обследованию домов уже не будут рассматриваться», - заявил министр.