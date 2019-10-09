Назарбаев: Не жалею, что ушел с поста президента

Нурсултан Назарбаев не жалеет об уходе с поста президента Казахстана. Это было продуманное решение «ради народа, ради Казахстана». Об этом в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар» сказал экс-глава государства.

Как пишет EADaily, интервью выйдет в эфир 11 октября. Пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай опубликовал в соцсетях отрывок из интервью, где Назарбаев отвечает на вопрос о том, не жалеет ли он о сложении полномочий.

«Не жалею, конечно, потому что это было абсолютно продуманное со всех сторон решение, — подчеркнул первый президент Казахстана. — Во-первых, спасибо народу, который все эти годы меня избирал, когда я был главой государства. Во-вторых, нужны изменения. Ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры. Любой другой человек, у него свой взгляд, свои отношения. Поэтому не жалею, считаю, что я правильно сделал. Ради народа, ради Казахстана».