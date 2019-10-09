Лондон назвали кокаиновой столицей Европы
Ежедневно жители Лондона употребляют около 23 кг чистого кокаина ежедневно, это делает британскую столицу лидером рейтинга европейских государств. Из исследования Королевского колледжа Лондона следует, что идущие следом города заметно уступают. В Барселоне это 12,74 кг, в Амстердаме и Берлине - 4,62 кг, пишет Sky News.
Анализ проводили ученые-криминалисты, которые исследовали сточные воды в мегаполисах на предмет концентрации бензоилэкгонина - продукта переработки кокаина человеческим организмом. Оценивался именно уровень чистого кокаина без учета примесей лидокаина и бензокаина, передает Интерфакс.
По оценкам специалистов, в год лондонцы употребляют более 8 тонн чистого кокаина. Другой британский город - Бристоль - оказался на первом месте по среднему числу потребителей кокаина.
Рынок кокаина в Лондоне оценивается в 1 млрд фунтов, одна доза стоит около 2,75 фунта, ежедневно их продается на улицах по полмиллиона. Цена грамма наркотика не менялась в последние годы, зато сам продающийся кокаин стал чище, следовательно, сильнее вызывает зависимость.