Более половины граждан США поддерживают импичмент в отношении Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Так, 51% американцев, обладающих правом участвовать в выборах, хотят, чтобы нынешний хозяин Белого дома покинул его с помощью импичмента, 4% предпочитают, чтобы расследование доказало невиновность Трампа, 40% возражают против этой процедуры, пишет газета The New York Post.

Результаты аналогичного опроса, проведенного в июле текущего года, свидетельствовали о том, что отставки Трампа хотят 42% опрошенных, 5% поддерживали импичмент, но не хотели, чтобы он покидал пост президента, напоминает издание.

Количество демократов, голосующих за импичмент, возросло на 11%, республиканцев – на 5%, а независимых избирателей – на 3%. Рейтинг популярности Трампа опустился с 45% в сентябре до 43% в октябре.