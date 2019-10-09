Катар поддержал военную операцию Турции в Сирии
Министр обороны Катара Халед аль-Аттыйя в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром выразил поддержку операции ВС Турции в Сирии, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
Согласно информации, Хулуси Акар поделился с катарским коллегой информацией об операции "Источник мира", начатой в Сирии к востоку от Евфрата, отметив, что операция проводится с уважением к территориальной целостности Сирии, при этом проявляется максимальная чувствительность, чтобы избежать жертв среди мирного населения, передает РИА Новости.