В Баку открылась образовательная выставка

Сегодня в Баку начала работу 13-я Азербайджанская международная выставка - EduExpo, в которой принимают участие более 150 образовательных структур из 22 стран мира.

Особенность выставки – ее технологическая направленность. На выставке широко представлены проекты, поддерживаемые Министерством образования Азербайджана, среди которых проект «Цифровые навыки», общежитие Univerium, Escape room, «Внешкольная деятельность», «Центр образовательных технологий», «Ассоциация молодых учителей в Азербайджане», «Студенческо-волонтерская программа BIR», SABAH, Təhsil TV, «Управление информатизацией системы образования» и другие.

Также на выставке представлено более 14 государственных университетов Азербайджана, а также Госагентство по профтехническому образованию и Государственный экзаменационный центр.