Мамедъяров: Баку не будет вечно вести переговоры по Карабаху

«Азербайджан сторонник урегулирования нагорно- карабах ского конфликта в самые короткие сроки», - сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на заседании в узком составе Совета министров иностранных дел стран СНГ в Ашхабаде. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Эльмар Мамедъяров отметил, что «...переговоры не могут вестись вечно и не должны служить продолжению и сохранению положения, возникшего в результате применения силы, оккупации и этнической чистки».

Министр подчеркнул, что неурегулированные конфликты на пространстве СНГ создают серьезную угрозу региональной стабильности: «В этой связи хочу привлечь внимание на необходимость скорейшего мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, Устава ООН, соответствующих резолюций Совбеза ООН и Хельсинкского заключительного акта».