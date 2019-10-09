Премьер Грузии: Первый визит именно в Баку был не случаен
"Мы не случайно приняли решение совершить первый визит именно в Азербайджан. Сотрудничество между нашими странами вышло не только за двустороннее измерение, но и за региональное, и приобрело важный международный контекст", - сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, подводя итоги визита в Баку.
В первую очередь он отметил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ему удалось обсудить все важные вопросы, существующие между двумя странами.
"...Мы все хорошо понимаем, что это сотрудничество должно быть эффективным и результативным и должно исходить из интересов наших стран", - цитирует его Новости-Грузия.
Глава грузинского правительства отметил, что Грузия и Азербайджан являются сильными экономическими партнерами и, соответственно, сотрудничество двух стран в области энергоносителей, транспорта, торговли и других сфер приобретает международное значение.
Кроме того, Гахария сообщил, что в ноябре впервые за десять лет пройдет заседание грузино-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству: "В первой половине ноября соберется комиссия, что должно стать фундаментом, эффективным инструментом усовершенствования и усиления взаимоэкономического сотрудничества".