Премьер Грузии: Первый визит именно в Баку был не случаен

"Мы не случайно приняли решение совершить первый визит именно в Азербайджан. Сотрудничество между нашими странами вышло не только за двустороннее измерение, но и за региональное, и приобрело важный международный контекст", - сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, подводя итоги визита в Баку.

В первую очередь он отметил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ему удалось обсудить все важные вопросы, существующие между двумя странами.