Лавров и Мнацаканян встретились в Ашхабаде и снова обсудили Карабах

В Ашхабаде на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ состоялась встреча глав МИД РФ и Армении - Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна.

Как передает ТАСС, Сергей Лавров отметил, что у двух стран "очень интенсивный диалог и на уровне первых лиц, и на уровне министров иностранных дел, на уровне сотрудников внешнеполитических ведомств, не говоря уже об очень интенсивном экономическом взаимодействии. Так что мы сегодня сможем посмотреть, что еще необходимо сделать, чтобы все шло без каких-либо сбоев".

Пресс-служба МИД РФ отмечает, что в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Проведен обмен мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования.