Руководство «Азеришыг» выслушает жалобы жителей регионов

11 октября исполняющий обязанности председателя правления ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов в Геранбое проведет встречу с жителями района, а также города Нафталан. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ОАО.

В ходе встречи будут выслушаны обращения и жалобы жителей этих районов.

В этот же день заместитель председателя правления ОАО «Азеришыг» Рамиль Юсифов примет в Барде в региональном административном здании ОАО жителей Бардинского и Тертерского районов.