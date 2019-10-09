Арестовали связанных с Трампом бизнесменов - выходцев из СССР

Задержанные — выходцы из бывших советских республик и были донорами протрамповского комитета по сбору средств. Джулиани называл их своими клиентами.

В США задержаны бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых считают близкими к адвокату президента США Рудольфу Джулиани. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что Парнас и Фруман планировали вылететь в Вену вечером в среду, но их задержали незадолго до вылета. По данным источников, задержанные предстанут перед федеральным судьей в Вирджинии позже в четверг.

Оба бизнесмена, как отмечает The Wall Street Journal, жертвовали на избирательные кампании Республиканской партии, а также на кампанию Дональда Трампа $325 тыс. через фонд America First Action.

The New York Times сообщает, что прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американцам. Помимо Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняются Андрей Кукушкин (также выходец из СССР) и Дэвид Коррей.

Ранее СМИ сообщали, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с президентом США Дональдом Трампом и его адвокатом Руди Джулиани, пытались сменить руководство в украинской компании «Нафтогаз». План, по их словам, был сорван проигрышем бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах главы страны, отмечает «Коммерсант».