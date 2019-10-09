Россиянки расправились с надзирательницей в пакистанской тюрьме

В пакистанской провинции Белуджистан в тюрьме «Гаддани» три гражданки России убили надзирательницу, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

По данным ведомства, нападение произошло 8 октября. «Против них (россиянок) возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. Генконсульство РФ в городе Карачи проясняет обстоятельства произошедшего, сообщили представители дипмиссии.

В МИД уточнили, что все три гражданки РФ были задержаны пакистанскими правоохранительными органами в октябре 2018 года в городе Кветта. По сведениям ведомства, они собирались отправиться в Афганистан и примкнуть к террористической организации «Исламское государство». Вместе с ними также находились восемь несовершеннолетних детей, пишет «Газета.ру».

В настоящий момент российские дипломаты поддерживают связь с правоохранительными органами Пакистана для прояснения обстоятельств случившегося.