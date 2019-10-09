Примерно 3,5 тысячи иранских женщин впервые за 40 лет, прошедшие с исламской революции 1979 года, сегодня получили возможность посмотреть игру национальной сборной страны по футболу на спортивной арене «Азади» в Тегеране.

В матче в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года иранская мужская футбольная дружина принимала сборную Камбоджи. Игра окончилась оглушительной победой иранцев (14:0), что еще больше воодушевило представительниц прекрасного пола Исламской Республики, наблюдавших триумф сборной страны в живую.

Размахивая флагами и другой атрибутикой фанатов, иранки наблюдали за игрой из специального сектора «только для женщин» на тегеранском стадионе.

Напомним, месяц назад иранская болельщица совершила самоубийство, после того как ее приговорили к шести месяцам тюрьмы за посещение матча. После самоубийства женщины ФИФА потребовала от Ирана разрешить женщинам посещать матчи отборочного турнира ЧМ-2022 года. До сих пор женщины могли наблюдать за игрой мужчин, лишь получив специальное приглашение или маскируясь под мужчину.