Чавушоглу ответил Лаврову: Никакого диалога с Асадом

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу исключил возможность проведения переговоров с действующим правительством Сирии. Об этом глава турецкого МИД сказал в эфире телеканала CNN Turk.

"О чем мы можем разговаривать с людьми, которые убили миллион граждан Сирии? Правительство Башара Асада не может объединить Сирию", - сказал турецкий министр в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва намерена поспособствовать диалогу между Дамаском и Анкарой, передает ТАСС.