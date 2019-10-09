Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 21:40

В мировой политике есть мало ограничений, которые нельзя обойти, и красных линий, которые нельзя пересечь. Как правило, крупным и сильным державам позволено все, что они сочтут нужным, а все остальные в это время помалкивают с понимающим выражением лица. Одно из железных правил мировой политики состоит в том, что империи не торгуют своими союзниками. Каким бы малым и незначительным в данный момент ни казался союзник, его все равно не сдают, так как основой любой империи, или в наше время страны-доминанта, являются не только деньги и оружие, но и нечто, не менее важное, то, что не измерить количеством дензнаков и длиной пушек - доверие. Империи не предают своих союзников, даже когда это выгодно. Империи не торгуют своими союзниками, даже если торг ведется на гораздо более привлекательных для них условиях. Иначе они перестают быть империями. Кто подсчитает, сколько крупных войн в мировой истории началось из-за того, что державы вынуждены были с оружием в руках отстаивать интересы дружественных стран или, вообще, своих саттелитов? Да чего уж там, первая и вторая мировые войны – наглядный тому показатель.

Российская империя объявила войну своим австрийским и немецким кузенам из-за какой-то малозначительной, затерянной на Балканах Сербии. А чуть позднее Англия и Франция вступили в войну с Германией из-за своего союзника – Польши. И хоть эта война, по причине полного нежелания сторон воевать друг с другом, была названа «странной войной», но именно с нее и началась Вторая мировая. Ход по-американски: ставка на курдов Можно не ходить так далеко – у нас, на Южном Кавказе есть свои примеры. Грузины ломают голову: зачем России нужна какая-то там Абхазия и в придачу кусок бесполезной земли под названием Южная Осетия? Какой от них толк? При том, что в случае их возвращения Грузии Москва сможет на блюдечке получить все, что ей нужно от Тбилиси. Иначе говоря, дружить с Грузией намного выгоднее, но это на рынке. А в большой политике «выгодно» - это не всегда синоним «правильно». Вот и не сдает Россия эти территории, носится с ними, как с чемоданом без ручки. Имперская логика – «если мы им один раз помогли, то назад пути нет».

Вернемся, однако, к американцам. О них принято думать как о выдающихся прагматиках. Но сегодня мы воочию видим, что ситуации, в которую американцы в Сирии, прямо скажем, влипли. не позавидуешь. Они рады бы распрощаться c Дамаском, да выход у них только плохой и очень плохой. США долгое время пытались не марать руки вмешательством в сирийскую бойню и максимально устранились от нее, создав себе зону комфорта – они опекали курдов, не влезая ни во что остальное. Курды – один из немногих, самых верных союзников США на Ближнем Востоке. В Ираке Курдистан – самый спокойный, стабильный регион, где, к тому же, американцев никто не только не взрывает и не вытесняет, но и, наоборот всячески приветствует. В Сирии именно курды взяли на себя роль основного наземного союзника в войне против ИГИЛ – американцы главным образом работали с воздуха, да вот беда – войны на Ближнем Востоке выигрывают не летчики и артиллеристы, а пехотинцы с автоматами в руках. Без курдов американцы так бы и продолжали стрелять из высокоточных ракет по воробьям...

Что скажут турки Беда в том, что турки тоже союзники США, и ничуть не менее важные, чем курды. В последнее время отношения между Вашингтоном и Анкарой не складываются, в том числе и по причине своеобразного видения мира Анкарой, увлекшейся «суверенной демократией». Некоторые полагают, что антиамериканизм в нынешней внешней политике Анкары слишком уж высок. Может, так оно и есть. Но при этом, заметьте, Турция все равно остается важнейшим союзником США (?!). Мудрено ли, что на севере Сирии столкнулись два союзника США - турки и курды. Кошмар, ставший реальностью. При этом каждая из сторон по-своему права. По-своему правы турки, которые хотят обеспечить себе 30-километровый коридор на границе с Сирией. Для этого у них есть все причины – в первую очередь, своя головная боль – турецкий Курдистан… Это все равно, что в России в Чечне было бы не 800 000 населения, а миллионов так 30-35.

Создать между сирийскими и турецкими курдами зону безопасности - вполне разумное намерение со стороны Анкары... Кроме того, в эту зону, где живут не только курды, но и арабы, планируется возвращение почти 3 млн сирийцев, которые не могут вернуться в Дамаск, Алеппо или Хомс и отказываются вернуться в находящийся в подвешенном состоянии Идлиб. Но при этом по-своему правы и курды – не следует забывать, что, несмотря на принадлежность к разным государствам, они живут на своих исторических землях, и желание хоть как-то, хотя бы по иракской модели, исправить историческую несправедливость также вполне естественное. И во всей этой ситуации между молотом и наковальней стоят Штаты, которые находятся на волоске от той самой нежелательной реальности – когда придется выбирать, кого из союзников предавать.