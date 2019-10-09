SOCAR построит в Турции еще один нефтехимический комплекс

SOCAR Турция намерена приступить к строительству еще одного нефтехимического комплекса в городе Алиага (провинция Измир). Об этом на пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Измире сказал генеральный директор нефтехимического комплекса Petkim Анар Мамедов.

По его словам, эти инвестиции, как и другие проекты, будут иметь стратегическое значение. "С началом работы объекта будет прекращен импорт чистой терефталевой кислоты (РТА) в Турцию. Сегодня она производится в Турции только на фабрике РТА, входящей в состав Petkim, но фабрика может удовлетворить только часть потребностей Турции. Новый инвестпроект позволит обеспечить потребности рынка", - сказал А.Мамедов.

Гендиректор Petkim отметил, что территориальные работы по проекту, в который планируется инвестировать $1,8 млрд, могут быть начаты в 2020 году. "Окончательное инвестиционное решение проекта, которое будет осуществляться BP и SOCAR Турция, планируется вынести в 2020 году, а в 2023 году запланирован ввод объекта в эксплуатацию", - цитирует его Trend.