На Кубе завершилась «эра Кастро»: избрали нового президента

«Председатель Национального избирательного совета Алина Бальсейро сообщает о результатах голосования и объявляет, что на пост президента республики избран Мигель Диас- Канель Бермудес, на пост вице-президента – Сальвадор Вальдес Меса», – передает ТАСС сообщение ассамблеи.

Также был избран председатель Госсовета Кубы – им стал Эстебан Ласо.

Впервые с 1959 года Кубу будет возглавлять человек, фамилия которого не Кастро.

Должность президента Кубы была введена по итогам прошедшего в феврале референдума. Проект новой Конституции поддержали более 73% избирателей. Согласно Конституции, в стране вводятся посты президента и премьер-министра, а пребывание на посту главы государства ограничивается двумя пятилетними сроками. Кроме того, новый закон признает право частной собственности в стране.