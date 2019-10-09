Эрдоган: «Нам не нужны чужие земли»

Цель антитеррористической операции «Источник мира» - вклад в обеспечение территориальной целостности и политического единства Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

«Турция не имеет территориальных претензий к соседним странам. Нам не нужны чужие земли, имущество, богатство. Сирийская национальная армия, являющаяся союзником Турции, также не желает этого», - подчеркнул турецкий лидер.

По словам турецкого президента, ВС Турции в кратчайшие сроки обеспечит безопасность в районах Сирии - от Манбиджа до границы с Ираком, установив тем самым мир, которого уже восемь лет ожидают сирийцы.