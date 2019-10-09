Зеленский: Автономии Донбасса не будет — это наша Украина

Президент Украины Владимир Зеленский против автономии Донбасса. Об этом он сказал в ходе прошедшего сегодня в Киеве пресс-марафона.

"Я не верю соцопросам, что 34% жителей нашей страны сказали, что они за отделение этих территорий. Не знаю, не могу сказать. Я не готов давать статус автономии этой территории", — подчеркнул украинский президент, добавив, что Донбасс — это украинская территория: "Это наша территория. Это наша Украина", передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, какие институты безопасности после отвода войск будут контролировать Донбасс, глава украинского государства назвал полицию и силы ОБСЕ: "Должна быть украинская полиция, должны быть ОБСЕ. Должны быть на границе и помогать нашим пограничникам. Должны быть на границе между Украиной и Россией миротворцы".