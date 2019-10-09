В Лондоне скончался сбежавший из России банкир

«Это тяжелая новость для меня, мы были близкими друзьями. Я знал его со студенческих лет: мы учились на одном факультете, только он был старше меня на год. Хотелось бы выразить глубокие соболезнования его семье», — сказал Болотин.

«Он очень тяжело болел, продолжительная тяжелая болезнь. Но умер от обширного инсульта», — рассказала РБК близкая знакомая Заводова, председатель Уральского банковского союза Валентина Муратова.

С 1990 года Заводов был избран председателем правления ОАО «Уралтрансбанк», который возглавлял до отзыва лицензии в 2018 году. В июне этого года в отношении Заводова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Агентство по страхованию вкладов также направляло в ГУ МВД по Свердловской области заявление по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения средств банка. Через некоторое время после этого стало известно, что банкир уехал в Лондон. По некоторым данным, в столице Великобритании уже несколько лет проживает и сын Заводова.