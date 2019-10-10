Российский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Бургас, экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматическим пистолетом на борту. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно информации, мужчина забыл сдать оружие в багаж перед полетом и рассказал об этом стюардессе. Командир воздушного судна принял решение прервать полет и приземлиться в Ростове-на-Дону для выяснения обстоятельств.

По словам представителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по СКФО, пассажира доставили в дежурную часть, а пистолет изъяли.

Следственный комитет начал проверку по инциденту. Следователи должны будут выяснить, как в аэропорту Шереметьево допустили подобное.