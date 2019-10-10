Экстренная посадка самолета Баку - Дубай в Иране

Пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из Баку в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту иранского города Шираз. Об этом сообщает агентство IRNA.

Согласно информации, причиной аварийной посадки стали технические неполадки воздушного лайнера. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

По словам директора аэропорта Эхсана Остовара, 124 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы из самолета. Авиакомпания  выслала за пассажирами новый борт.

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