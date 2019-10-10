«Стрелком из Галле» оказался немецкий экстремист фото; видео
Следственный судья при Верховном суде ФРГ поместил под арест 28-летнего Штефана Б., который, как предполагается, совершил два нападения в Галле, сообщает радиостанция SWR.
Прокуратура обвиняет экстремиста в двух убийствах, а также в покушении на жизни девяти человек.
Обвинение полагает, что Штефан Б. открыл огонь возле синагоги в Галле, а также возле турецкой закусочной. Экстремист снимал все на камеру и вел прямую трансляцию в интернете. Помимо огнестрельного оружия было обнаружено 4 кг взрывчатки.