Фонд Гейдара Алиева оплатил лечение отца национального героя

Фонд Гейдара Алиева взял на себя все расходы по лечению отца Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова - Агакерима Ибрагимова, сообщает Report со ссылкой на сын Агакерима Ибрагимова - Рашада.

По его словам, неделю назад А.Ибрагимов перенес опрецию на сердце. В четверг он был выписан из Центральной клинической больницы.

"Лечение отца будет продолжено вне больницы. Сейчас он чувствует себя хорошо, нормально питается и ходит. Расходы на лечение отца взял на себя Фонд Гейдара Алиева", - сказал Р.Ибрагимов.