Путин прилетел в Ашхабад
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где 11 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и проведет переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что двусторонняя встреча состоится перед саммитом. Путин и Бердымухамедов обсудят вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, а также региональные темы.
По словам Ушакова, затем лидеры СНГ на саммите обсудят наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества. Заседание совета традиционно состоится в двух форматах - узком и расширенном. Во время встречи в узком кругу лидеры представят свое видение будущих задач содружества, а также обсудят "какие-то конкретные вопросы, то есть будет неформальное общение руководства", рассказал Ушаков, добавив, что руководители утвердят решение о передаче Узбекистану председательства в СНГ в 2020 году, а также дату и место проведения следующего саммита СНГ - предварительно, он состоится в Ташкенте 16 октября 2020 года.