Перед матчем с Азербайджаном Венгрия разгромлена Хорватией

Пока сборная Азербайджана по футболу готовится к отборочному матчу Евро-2020 с Венгрией ее соперники по группе «E», в том числе и сами венгры, провели свои очередные игры.

Сборная Венгрия играла в Сплите против Хорватии и была разгромлена со счетом 0:3. Все голы были забиты в первом тайме. Отличились Лука Модрич и дважды Бруно Петкович.

А в Трнаве Словакия принимала Уэльс. Тут зафиксирована ничья 1:1. На гол Киффера Мура на 25-й минуте хозяева ответили мячом Юрая Куцки на 52-й.

Турнирное положение в группе «E»

1. Хорватия – 13 очков (6 матчей)

2. Словакия – 10 (6)

3. Венгрия – 9 (6)

4. Уэльс – 7 (5)

5. Азербайджан – 1 (5).

13 октября состоятся матчи Венгрия – Азербайджан и Уэльс - Словакия