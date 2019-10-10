Зеленский: Украина может выйти из Минских соглашений

Если в Украине так и не будет принят закон об особом статусе Донбасса, Киев может автоматически выйти из Минских соглашений. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-марафона в Киеве.



«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», нам придется выходить из Минского процесса. Это автоматически произойдет», — цитирует РБК украинского лидера.