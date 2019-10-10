Зеленский: Украина может выйти из Минских соглашений
Если в Украине так и не будет принят закон об особом статусе Донбасса, Киев может автоматически выйти из Минских соглашений. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-марафона в Киеве.
«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», нам придется выходить из Минского процесса. Это автоматически произойдет», — цитирует РБК украинского лидера.
По словам украинского лидера, в этом случае Украину могут обвинить в неисполнении подписанных соглашений, и «тогда она может остаться один на один с Россией».
Минские соглашения были достигнуты на переговорах лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение конституционной реформы в Украине с принятием законодательства об особом статусе Донбасса, после чего должны последовать восстановление контроля Киева над всей границей самопровозглашенных республик и местные выборы.