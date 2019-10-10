Молодежная сборная Азербайджана по футболу крупно проиграла Франции
Молодежная (U-21) сборная Азербайджана провела свой четвертый матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года.
Во французском Кале наша команда играла против сверстников из Франции и проиграла со счетом 0:5. В первом тайме дважды отличился Эдуард, еще гол на счету Загаду. А после перерыва в наши ворота забивали Ауар и Нордин.
Турнирное положение
1. Грузия – 6 очков (2 матча)
2. Швейцария – 3 (1)
3. Франция – 3 (1)
4. Словакия – 3 (2)
5. Азербайджан – 3 (4)
6. Лихтенштейн – 3 (4).
В октябре в нашей группе состоятся еще три матча: 11 октября – Швейцария – Грузия, 15 октября – Азербайджан – Швейцария, Словакия – Франция.