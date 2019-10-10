Молодежная сборная Азербайджана по футболу крупно проиграла Франции

Отдел спорта

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана провела свой четвертый матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года.

Во французском Кале наша команда играла против сверстников из Франции и проиграла со счетом 0:5. В первом тайме дважды отличился Эдуард, еще гол на счету Загаду. А после перерыва в наши ворота забивали Ауар и Нордин.

Турнирное положение

1. Грузия – 6 очков (2 матча)

2. Швейцария – 3 (1)

3. Франция – 3 (1)

4. Словакия – 3 (2)

5. Азербайджан – 3 (4)

6. Лихтенштейн – 3 (4).

В октябре в нашей группе состоятся еще три матча: 11 октября – Швейцария – Грузия, 15 октября – Азербайджан – Швейцария, Словакия – Франция.

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