Saudi Aramco проведет крупнейшую сделку в истории

По данным агентства, на продажу будет выставлено два процента акций Saudi Aramco, официально об этом будет объявлено в конце октября.

Правительство Саудовской Аравии, которое на сегодняшний день является единственным акционером компании, рассчитывает выручить от сделки 40 миллиардов долларов, что сделает ее крупнейшим IPO в истории, а всю Saudi Aramco оценит в два триллиона долларов.

Размещение состоится на внутренней бирже Tadawul, которая несколько лет назад открыла доступ к торгам для иностранных инвесторов.

Впервые о намерении провести IPO Saudi Aramco в Эр-Рияде сообщили в 2017 году. Тогда речь шла о планах продать пятипроцентный пакет акций. При этом рассматривались разные варианты: как продажа уже существующих бумаг, принадлежащих государству, так и выпуск новых. Сейчас, по данным агентства, речь идет об эмиссии дополнительных акций.

Впоследствии сроки IPO многократно сдвигали, также появлялась информация о полной отмене размещения.