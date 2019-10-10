Трамп предложил стать посредником между Турцией и курдами

В ситуации с турецкой операцией на северо-востоке Сирии у США есть три варианта действий, один из них - посредничество в переговорах между Турцией и курдами. Об этом президент США Дональд Трамп написал в твиттере.

"Мы на 100% победили халифат "Исламское государство", у нас больше нет войск в атакованном Турцией районе в Сирии. Мы прекрасно выполнили свою работу. Теперь Турция атакует курдов, они воевали друг с другом в течение 200 лет. У нас есть выбор из трех вариантов: направить тысячи военнослужащих и одержать военную победу, серьезно ударить по Турции в финансовом плане и с помощью санкций или стать посредником для заключения соглашения между Турцией и курдами", - написал он.

При этом глава Белого дома сообщил, что США могут пойти на очень жесткие меры относительно санкций против Турции.