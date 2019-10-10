В ООН не смогли принять заявление по Турции: США и Россия против

По данным агентства, в ходе заседания стороны разошлись в позициях настолько, что одобрение совместного заявления стало невозможным.

Члены Совета Безопасности ООН в ходе заседания за закрытыми дверями из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление по ситуации на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию, сообщает Associated Press.

Anadolu сообщает, что США и Россия отказались от предложения ряда других стран о принятии заявления. Причиной, согласно информации агентства, стало наличие в части документа, где речь идет о действиях Турции, слова "осуждение".

Постпреды Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Польши по итогам встречи распространили свое совместное заявление, в котором призвали Анкару прекратить операцию.

В свою очередь американская сторона заняла более мягкую позицию и ограничилась заявлением о том, что США не поддерживают этот шаг со стороны Турции.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в ходе военной операции Турции на севере Сирии всем сторонам следует проявить сдержанность.