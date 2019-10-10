В самолетах Boeing обнаружили трещины

Почти в 40 самолетах Boeing 737 Next Generation обнаружены трещины в детали, которая используется для крепления крыла к фюзеляжу, передает CNN.

Дефект выявили в ходе проверок, инициированных Федеральным управлением гражданской авиации США. Пока проверено свыше 800 самолетов. У 38 был обнаружен указанный дефект.

Американская авиакомпания Southwest Airlines сообщила, что запретила подниматься в воздух двум своим самолетам, бразильская Gol Transportes Aereos – 11.