Аллахшукюр Пашазаде: Вопрос Кешикчидага решится в рамках суверенитета Азербайджана

Согласно информации, в ходе встречи глава УМК проинформировал грузинского посла о втором Саммите религиозных лидеров мира, который пройдет 14-15 ноября в Баку.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял в Управлении мусульман Кавказа посла Грузии в Азербайджане Зураба Патарадзе, сообщает Trend со ссылкой на УМК.

З.Патарадзе, в свою очередь, поделился с шейх уль-исламом впечатлениями в связи с визитом грузинского премьер-министра Георгия Гахарии в Баку.

Далее стороны обсудили религиозно-духовные связи Азербайджана и Грузии. Председатель УМК сказал, что 40 лет знает католикоса-патриарха всея Грузии Илию II, всегда был свидетелем его мудрости и дальновидности. Пашазаде отметил, что питает бесконечное уважение и доверие к грузинскому патриарху.

В ходе встречи был обсужден также вопрос о комплексе Кешикчидаг, состоялся обмен мнениями по поводу последнего письма патриарха, адресованного Аллахшукюру Пашазале. Глава УМК сказал, что вопрос Кешикчидага носит межгосударственный характер, выразил надежду, что вопрос решит межправительственная комиссия в рамках суверенитета Азербайджана, на основе принципов традиционной дружбы, братства, добрососедства между народами Азербайджана и Грузии.

Шейх уль-ислам напомнил заявление Илии II, с которым тот выступил в мае этого года. Тогда, комментируя события вокруг комплекса Кешикчидаг, патриарх Илия II сказал: "К сожалению, анализируя происходящее, складывается впечатление, что сторонние силы, желающие создать серьезные проблемы между Азербайджаном и Грузией, для достижения своей цели используют церковный вопрос. Но не надо поддаваться на провокации".

В свою очередь, посол Патарадзе сказал, что по вопросу Кешикчидага работает межправительственная комиссия, уже есть продвижение, вопрос будет урегулирован пошагово, путем переговоров.