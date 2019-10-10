Чавушоглу: Турция не боится угроз Трампа

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk заявил, что не может комментировать посты американского президента, так как «у него твиты настолько разные». Также он отметил, что Турция не боится угроз Дональда Трампа, не изменит свою политику и будет делать то, что считает нужным, несмотря на любые заявления.

Как подчеркнул глава МИД, если бы Турция боялась подобных заявлений, она бы не начинала военную операцию в Сирии.

Глава МИД Турции отметил, что текущая операция является вопросом национальной безопасности для Турции: «Независимо от того, кто угрожает экономическими санкциями, это вопрос выживания для нас. Мы делаем все возможное для будущего нашей страны, нашего народа, нашего государства. Мы также видели, что даже наши союзники склоняются встать на сторону террористической организации. Они не выбирают сторону своего союзника, Турции. Если случится что-то серьезное с Турцией завтра, они не будут стоять на нашей стороне. Мы сами должны будем принять меры против террористов».

Чавушоглу также заметил, что Турция имеет полное право на проведение операции на основании соглашения, подписанного Анкарой и Дамаском в 1998 году в турецком городе Адана. Согласно ему, Турция имеет право делать то, что необходимо для борьбы с террористами в случае, если сирийские власти не могут сделать этого сами, пояснил он.

Он также заметил, что перед операцией Анкара уведомила другие страны и международные институты.