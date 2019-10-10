Сирия не собирается вести переговоры курдскими силами, поскольку они «предали страну» и дали Турции предлог нарушить суверенитет страны, передает Интерфакс со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Фейсала Микдада.

«Мы не согласимся ни на какой диалог или переговоры с теми, кто стал заложником иностранных сил... На сирийской территории не будет плацдарма для агентов Вашингтона», - заявил он журналистам.

По словам Микдада, курдские группировки, в прошлые годы активно сотрудничавшие, в частности, с США, «предали страну и совершили преступление против нее».

9 октября на пресс-конференции в столице Казахстана глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет максимально содействовать налаживанию диалога между Дамаском и сирийскими курдами.