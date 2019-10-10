Операция «Источник мира»: уничтожены 277 террористов ПКК

ВС Турции в рамках операции «Источник мира» нейтрализовали еще 49 террористов ПKK/PYD-YPG. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Таким образом, число террористов, ликвидированных с начала операции, достигло 277.

Турция девятого октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Целью операции, получившей название «Источник мира», является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

В операции задействованы части ВС Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии.

Решение о проведении операции основано на статье 51-й Устава ООН, признающей за государствами право на самооборону.

Турция заявляет об уважении территориальной целостности и единства Сирии.

Власти Турции заявили, что приоритетом Анкары, как и в ходе предыдущих антитеррористических операций, остается безопасность мирного населения, минимизация ущерба культурным и историческим памятникам Сирии.

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