Операция «Источник мира»: уничтожены 277 террористов ПКК
ВС Турции в рамках операции «Источник мира» нейтрализовали еще 49 террористов ПKK/PYD-YPG. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Таким образом, число террористов, ликвидированных с начала операции, достигло 277.
Турция девятого октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
Целью операции, получившей название «Источник мира», является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.
В операции задействованы части ВС Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии.
Решение о проведении операции основано на статье 51-й Устава ООН, признающей за государствами право на самооборону.
Турция заявляет об уважении территориальной целостности и единства Сирии.
Власти Турции заявили, что приоритетом Анкары, как и в ходе предыдущих антитеррористических операций, остается безопасность мирного населения, минимизация ущерба культурным и историческим памятникам Сирии.