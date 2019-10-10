Турция о своих первых потерях в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар, передает «Анадолу».
Он уточнил, что пехотинец Ахмет Топчу погиб 10 октября в районе проведения операции в результате столкновения с террористами Рабочей партии Курдистана — «Сил самообороны сирийских курдов» (ПКК-YPG).
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции ВС страны «Источник мира» на севере Сирии, направленной против террористической Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство».