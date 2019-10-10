Директор российской компании кинула клиентов и сбежала в Азербайджан

Российское туристическое агентство «Хот Тур» регулярно отправляло жителей Алтайского края в теплые страны. Но постепенно бизнес начал сходить на нет, и директор фирмы «кинула» клиентов на 2 миллиона рублей, а сама уехала в Азербайджан, сообщает «Комсомольская правда».

Когда директор фирмы «Хот Тур» Олеся Шахторина начала заниматься откровенным мошенничеством – брать деньги вперед и не предоставлять путевки и билеты на самолет, в дело вмешались правоохранительные органы. На тот момент стало известно о 32-х обманутых барнаульцах на сумму более 2 миллионов рублей.

Полицейские получили множество заявлений от недовольных клиентов и пошли в первую очередь к мужу директора – он был учредителем бизнеса. Муж начал сотрудничать со следствием. По его словам, он уже не принимал участия в работе фирмы.

Директор же «Хот Тура», прознав про назревающий скандал, реактивно собрала вещи, забрала с собой двоих детей и отправилась «отдыхать» на Каспийское море в Азербайджан. С начала сентября 2019 года она находится на курорте и, судя по всему, возвращаться не планирует. Теперь женщине грозит лишение свободы по статье 159 УК РФ – мошенничество с причинением значительного ущерба.