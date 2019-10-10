В Ашхабаде начался саммит глав государств СНГ

В Ашхабаде началось заседание Совета глав государств СНГ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"На саммите планируется подвести итоги взаимодействия в рамках Содружества в текущем году в торгово-экономической и социальной сферах, в области внешней политики и безопасности", - сообщала ранее пресс-служба Кремля.

По итогам заседания, как ожидается, подпишут несколько документов, в том числе декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств СНГ и программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 гг.

Отметим, что в заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.