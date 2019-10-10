Президент Франции попросил президента Азербайджана о поддержке азербайджанской стороной созданного по его инициативе Глобального фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией.

Президент Ильхам Алиев выразил поддержку данной инициативы президента Франции и отметил, что азербайджанская сторона готова внести существенный вклад в борьбу с этими заболеваниями.

Президент Франции выразил признательность и сказал, что поддержка Азербайджана будет подчеркнута на конференции Фонда, которая состоится на днях в Лионе.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений и дальнейшими контактами между президентами двух стран.