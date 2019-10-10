Зеленский выступил против автономии Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против предоставления автономии неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина» на YouTube.

«Я не верю опросам, что 34 процента нашей страны сказали, что они за отделение этих территорий. Не знаю, не могу сказать. Я не готов давать статус автономии этой территории», — заявил украинский лидер.

При этом он заверил, что готов обсуждать определенные гуманитарные вопросы. Однако пока отсутствует текст документа, преждевременно говорить о том, на какие компромиссы готов Киев, считает Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста, какие силы после разведения войск будут контролировать линию соприкосновения в Донбассе, Зеленский назвал полицию и сотрудников ОБСЕ, которые «должны быть на границе и помогать нашим пограничникам». При этом он заявил, что на российско-украинской границе должен появиться миротворческий контингент.