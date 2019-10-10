Александр Цинкер: «Израиль пока не планирует открывать посольство в Армении»

Есть несколько причин, по которым открытие израильского дипломатического представительства в Армении не планируется. Это, в частности, низкий уровень торгово-экономических отношений, а также отсутствие большой израильской общины в Армении.

"При большой диаспоре возникает множество вопросов, и нужен консул для решения этих вопросов. Есть еще и чисто финансовая составляющая", - сказал в эфире радио Sputnik Армения политолог, сопредседатель международного общественного форума "Израиль – Армения" Александр Цинкер.

Ранее правительство Армении в сентябре текущего года приняло решение открыть посольство в государстве Израиль.