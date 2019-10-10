Российские пранкеры представились министром обороны Турции

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского сенатора Линдси Грэма, представившись в разговоре с ним министром обороны Турции. Об этом пишет NBC, ссылаясь на запись разговора, опубликованную Politico.

«Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь», — признался журналистам официальный представитель сенатора Кевин Бишоп.

В беседе с пранкерами, которая состоялась еще в августе, Грэм выразил мнение, отличное от того, которое до этого высказывал в Сенате. Если обычно законодатель выступал за введение санкций против Турции и за военную операцию на северо-востоке Сирии, направленную главным образом против курдских формирований, то в разговоре с якобы турецким министром он назвал Рабочую партию Курдистана (РПК) крупной проблемой.

Сенатор отметил, что говорил президенту США Дональду Трампу о том, что прежний глава государства Барак Обама совершил серьезную ошибку, положившись на РПК. «Все, что меня тревожило, сбылось, и теперь нам придется обеспечивать защиту Турции от этой угрозы в Сирии», — заявил Грэм. Кроме того, сенатор призвал пранкеров воздержаться от закупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.